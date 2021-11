Schule als Lern- und Lebensort

Vlotho

Große Vorfreude bei Schulleitung und Kollegium des Weser-Gymnasiums: Nach der langen Corona-Pause mit Unterricht und Sprechtagen in digitaler Form gibt es nun wieder einen Tag der offenen Tür in Präsenz. Am Samstag, 13. November, ist es soweit: Dann öffnet das WGV in der Zeit von 9 bis 13 Uhr seine Pforten.

Von Joachim Burek