"Schule hat ihren Platz gefunden“

Es ist eine besondere Projektwoche, die am Dienstag in der Weser-Sekundarschule gestartet ist. Unter dem Motto „Schul- und Schulhofgestaltung“ wird das Schulfest am kommenden Freitag, 16. September, 15 bis 17.30 Uhr, vorbereitet, das aus Anlass des zehnjährigen Bestehens der Sekundarschule in Vlotho gefeiert wird.Es

Im Mittelpunkt der insgesamt 26 Projekte, die die 420 Weser-Sekundarschüler und ihre Lehrer in Angriff genommen haben, steht die Verschönerung der Schule und des Außengeländes, um die Aufenthaltsqualität für die Schüler zu verbessern. „Als Ganztagsschule müssen wir diesen Anspruch haben und haben dafür mit dem Bau der neuen Mensa und der geplanten Umgestaltung der Schulstraße zu einer modernen Aufenthaltszone bereits Meilensteine gesetzt“, erklärt Schulleiterin Barbara Herbeck im WB-Gespräch. Vor genau zehn Jahren war die neue Sekundarschule in Vlotho eingeführt worden, die die Haupt- und Realschule am Standort Schulzentrum Jägerort ablöste. „Es war sicher ein mühsamer Weg, da wir damit eine neue Schulform installiert haben. Zudem war das große Gelände des Schulzentrums noch nicht ganztagsschultauglich“, so die Schulleiterin. Doch dank stabiler Anmeldezahlen und der baulichen Veränderungen sei man gemeinsam mit der Stadt Vlotho auf einem guten Weg. „Die Schule hat in den vergangenen zehn Jahren ihren Platz in der Stadt gefunden und ist eine gute Ergänzung zum Gymnasium“, so Barbara Herbeck.