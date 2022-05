Schüler aus Vlotho rechnen ausgezeichnet

"Er ist erst der zweite Teilnehmer in der Geschichte dieses Wettbewerbs am WGV, der dieses Kunststück geschafft hat", lobte Schulleiter Guido Höltke am Donnerstag bei der Siegerehrung in der Schule. Gemeint war Marcel Leander Ly Osterloh aus der 6c: Er holte so nicht nur 120 Punkte, sondern bekam auch ein Anerkennungs-Känguru-Kuscheltier und ein T-Shirt überreicht. Es zeichnet denjenigen aus, der die meisten Aufgaben nacheinander richtig gelöst, also "den weitesten Sprung" gemacht hat.

