Auf der Weserstraße in Höhe Sperlsiek in Vlotho hat sich gegen Mittwochmittag ein schwerer Unfall ereignet, bei dem vier Personen verletzt worden sind, drei davon erlitten schwere Verletzungen.

Drei Fahrzeuge krachen in einander – mehrere Menschen verletzt, darunter ein Kind

Am Mittwochmittag hat sich ein schwerer Unfall auf der Weserstraße in Vlotho ereignet.

Die Weserstraße war bis in den späten Nachmittag in beide Richtungen gesperrt, aus Bad Oeynhausen und in Höhe des Bahnhofes Vlotho wurde der Verkehr abgeleitet. Es bildeten sich lange Rückstaus.