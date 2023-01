Vlotho

„Liebeslieder an deine Tante“ spielt Sebastian Krämer am Samstag, 28. Januar, zum Auftakt der Veranstaltungssaison in der Kulturfabrik Vlotho. Da es kaum noch Karten für das Gastspiel gibt, hat Sebastian Krämer im Interview mit Redakteurin Heike Pabst einen Eindruck von dem gegeben, was Nicht-Anwesende an diesem Abend verpassen werden.