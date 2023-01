Sebastian Krämer singt in Vlotho Liebeslieder

Fast ausverkauft: Auftakt des Frühjahrsprogramms in der Kulturfabrik

Vlotho

Es ist einige Zeit her, dass der Saal in der Kulturfabrik voll besetzt war. Das änderte sich am Samstagabend, als Sebastian Krämer vor einem fast ausverkauften Haus sein aktuelles Album vorstellte.

Von Dirk Sonntag