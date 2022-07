Ein Großteil des Neuen Testaments findet auf, am und um den See Genezareth herum statt. Es werden Stürme gestillt, Verbindungen mit anderen Gemeinden geknüpft und Fische und so manch neuer Jünger eingebracht. Fast klingt es wie die Blaupause für das Diakonische Jahr, das Nele Söffker im August beim Evangelischen Jugendreferat im Kirchenkreis Vlotho abschließt.

Nele Söffker hatte sich für ein Diakonisches Jahr beim Fo(u)r C - Jugendtreff Nord in Volmerdingsen entschieden. Die Selbstständigkeit und Freiheit, die ihr in der Arbeit beim Jugendtreff ermöglicht wurden, waren sicher mitentscheidend, aber auch einfach der Spaß an der Jugendarbeit.

Die Vlothoerin organisierte Aktionstage wie das beliebte Escape-Room-Event und kümmerte sich selbstständig, aber immer mit genügend Unterstützung und Anleitung, um die Abläufe im Jugendtreff.

Segelwoche als Höhepunkt

„Aber das Beste war die Segelwoche“, gibt Nele Söffker zu: Die Seminartage, die ein fester Bestandteil der bewusst als Bildungsjahr gedachten Dienstzeit sind, waren für sie ein Highlight. In einer starken Gemeinschaft konnte sie viel über verschiedene Themen wie Konfliktmanagement, Selbstwirksamkeit oder eben Segeln lernen.

Da Nele Söffker bereits passionierte Hobbyseglerin war, stand die Teilnahme an der Fahrt aufs IJsselmeer für sie fest. Zusammen mit ihren Mitseglern konnte sie echte Zusammenarbeit erleben, Andachten feiern und diesen besonderen Lebensabschnitt genießen.

Vielfältige Einblicke

Die Einbindung in die Bildungsangebote und die Arbeit der Evangelischen Kirche von Westfalen stellt den kirchlichen Charakter des Diakonisches Jahres heraus, obwohl aktiv gelebter Glaube keine Vorbedingung für den Freiwilligendienst ist.

Doch werden sich viele junge Erwachsene nur über ihre Einbindung in das kirchliche Leben der Möglichkeit eines Diakonisches Jahres bewusst; schade, wie Nele Söffker findet, da gerade das Diakonische Jahr viele spannende Perspektiven und Tätigkeitsfelder bietet.

Für Nele Söffker endet das Diakonische Jahr bald. Sie verlässt das Evangelische Jugendreferat am 31. August. Ihr nächster Heimathafen: ein Lehramtsstudium an der Universität Bielefeld.