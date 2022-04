Vlotho

Eine 73-jährige Frau ist am Dienstagnachmittag gegen 12.15 Uhr in einem Einkaufsmarkt an der Meyrastraße in Vlotho bestohlen worden. Direkt vor dem Markt wurde sie von einer bislang unbekannten Frau angesprochen und in ein Gespräch über dort stehende Blumen verwickelt.