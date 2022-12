Sicherheit in Vlotho und im Kreis Herford bildeten den Schwerpunkt der Gespräche

In den letzten beiden Jahren stellte Landrat Jürgen Müller nur Weihnachtspräsente vor die Türen der Rettungs- und Polizeiwachen im Kreis Herford. Erstmals seit Beginn der Corona-Krise fanden dieses Jahr wieder die traditionellen Gespräche vor den Feiertagen statt.

Landrat Jürgen Müller (rechts) überreicht Rettungssanitäter Lars Holtz und seinen Kollegen von der Rettungswache Am Bullerbach ein Weihnachtsgeschenk. Mit dabei waren Kreispolizeidirektor Uwe Köhler (von links), Bürgermeister Rocco Wilken und Kreisbrandmeister Bernd Kröger.

Der Landrat und Bürgermeister Rocco Wilken besuchten in Vlotho die Rettungswache Am Bullerbach und die Polizeiwache am Sommerfelder Platz. Sie dankten für den unermüdlichen Einsatz und erkundigten sich nach der aktuellen Aufstellung und den Aufgabenschwerpunkten der Einsatzkräfte.