Sie bringen Lebensmittel und holen Ukrainer

Initiative „OWL-Hilfe“: Zwei Sprinter fahren am Samstag in Vlotho los

Vlotho/Nieheim

Was ist der beste Weg, um die Not der vom russischen Angriffskrieg bedrohten Menschen in der Ukraine zu lindern? Sascha Schönhoff aus Vlotho setzt auf persönliches Engagement: Er hat für die Initiative „owl-hilfe.de“ die Koordination von Hilfskonvois im Kreis Herford übernommen.

Von Heike Pabst