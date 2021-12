Sie suchen Freunde fürs Leben

Im Tierheim Eichenhof am Brommersiek in Vlotho wohnen aktuell 24 Hunde, 70 Katzen und 30 Kleintiere unterschiedlichster Art. Das Tierheim bleibt aufgrund der aktuellen pandemischen Lage weiterhin für den regulären Besucherverkehr geschlossen. Interessenten können aber unter der Telefonnummer 05733/5665 oder per E-Mail an info@tierheim-vlotho.de einen Termin vereinbaren.

