Mühlenweg im Amt bestätigt

Siegfried Mühlenweg bleibt Vorsitzender des FDP-Ortsverbandes Vlotho. Auf dem Ortsparteitag im „Alt Heidelberg“ wurde er einstimmig in seinem Amt bestätigt. Die Mitgliederentwicklung in Vlotho verlaufe positiv und die Finanzen seien stabil, sagte der alte und neue Ortsvorsitzende.

Zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden von Siegfried Mühlenweg wählte die Versammlung Dr. Eckhard Neddermann, der Friedrich-Wilhelm Südmersen ablöst. Schatzmeister bleibt Dieter Rösner. Zur neuen Schriftführerin wurde Sonja Hammoud gewählt, die Beisitzerinnen Cornelia Sielemann und Tanja Prüßmeier (beide parteilos) wurden in ihren Ämtern bestätigt, neu als Beisitzer fungiert zudem Helmut Kamp. Neue Rechnungsprüfer sind Ralf Metz und Oliver Korte.

Krieg in der Ukraine

Mühlenweg beschäftigte sich in seinem politischen Rechenschaftsbericht ausführlich mit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Ukraine durch Russland. „Es ist erschütternd, wie viel Tod, Leid und Schrecken dieser sinnlose Kampf mitten in Europa den Menschen zufügt“. Nach den kriegerischen Handlungen Russlands auf dem Territorium der Ukraine erlebten wir eine Zäsur der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik, sagte Mühlenweg.

Er rechne damit, dass Putins Verhalten, das auch „gegen die Regeln der Vereinten Nationen“ verstößt, schon sehr bald erhebliche Auswirkungen auf Vlotho und den gesamten Kreis Herford haben werde. Die Liberalen unterstützen alle Bestrebungen, ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen.

Landtagswahl

Bei der NRW-Landtagswahl am 15. Mai komme es darauf an, „möglichst viele Menschen für vernünftige Sachpolitik und Inhalte der Freien Demokraten zu begeistern“, betonte Mühlenweg. „Wir müssen unsere Sichtbarkeit unverändert hoch halten und den engen Dialog mit den Menschen fortsetzen“. Dem FDP-Landtagskandidaten im neu geschnittenen Wahlkreis 98 (Vlotho/Nordlippe), Nils Allersmeier, sicherte er „volle Unterstützung der Vlothoer FDP“ zu. „Wahlen werden vor Ort entscheiden“, bestätigte Allersmeier, der auch als Wahlleiter fungierte.

Ehrung

Mühlenweg ehrte auf dem Ortsparteitag den Kommunalpolitiker, Friedrich-Wilhelm Südmersen für sein langjähriges Engagement für die Freien Demokraten mit der Hökpker-Aschoff-Medaille.

Ratsarbeit

FDP-Fraktionschef Andreas Stocksmeier sprach in einem Grußwort die Ratsarbeit in „Zeiten der Corona-Pandemie“ an. Die Gremien-Sitzungen hätten in den vergangenen zwei Jahren in der Aula, in der Sporthalle und „momentan im Saal des Bonneberger Hofes“ stattfinden müssen. „Dieses Provisorium muss enden“, sagte Stocksmeier. Auch er ging auf den Krieg in der Ukraine und die Aufnahme von Geflüchteten in Vlotho ein. Die Registrierung und Unterbringung, die medizinische Versorgung der Flüchtlinge sowie die Beschulung der Kinder stellten die Stadtverwaltung vor große Herausforderungen. Ausdrücklich dankte Stocksmeier dem Verein „Vlothoer für Flüchtlinge“ für die hervorragende Arbeit.

Auch sei die heftig diskutierte ICE-Neubaustrecke zwischen Bielefeld und Hannover im vergangenen Jahr ein wichtiges Thema im Stadtrat gewesen, berichtete der Vorsitzende der Ratsfraktion. Stocksmeier plädierte für einen zügiges Ausbau der Bestandsstrecke. Ein milliardenschwerer Neubau sei für lediglich zehn Minuten Zeitgewinn nicht zu vertreten.

Aussprache

In der sich anschließenden Aussprache wurde von den Anwesenden einstimmig ein sofortiges Ende des russischen Angriffskrieges gefordert. Deutschland sei fest an der Seite der Ukraine, hieß es. „Wir Liberale stehen für Freiheit, Frieden und Demokratie“, betonte der neue stellvertretende Ortsvorsitzende Eckard Neddermann und stellte abschließend die Frage: „Wann in der jüngeren Geschichte war uns mehr bewusst, dass Freiheit alles andere als selbstverständlich ist und einen Preis hat?“

