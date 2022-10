So klappt‘s mit der Kita-Anmeldung

Obwohl die Anmeldewochen vom 17. bis 28. Oktober am kommenden Montag beginnen, haben bislang nur relativ wenige Eltern einen Termin in ihrer bevorzugten Kindertagesstätte vereinbart.

Dabei herrscht in Vlotho hoher und weiter wachsender Bedarf an Kita-Plätzen. Eigentlich müsste der Andrang also enorm sein. Dass es nicht so ist, erklären sich die Kitaleiterinnen und Kitaleiter auch mit Missverständnissen bezüglichen des neuen, digitalisierten Anmeldesystems. „Das bedeutet nicht, dass die Eltern selbst online am Computer ihre Anmeldung ausfüllen“, klärt Ron Rammert von der DRK-Kita Sommerwiese auf. „Das machen wir bei der Anmeldung in der Kita.“

Kirsten Rinne vom Familienzentrum Villa Kunterbunt in Exter bittet alle Eltern darum, andere zu informieren und sich gegenseitig auf dem Laufenden zu halten.

Jetzt einen Termin für Anmeldewochen vereinbaren!

Im September wurden bereits Informationstage und Rundgänge durch die Kitas durchgeführt. Wer die verpasst hat, aber noch Informationen über die Angebote und Inhalte einzelner Einrichtungen braucht, den laden die Leitungen ein, sich telefonisch bei ihnen zu melden. Auch die Termine für die Anmeldewochen können auf diesem Weg mit folgenden Personen abgesprochen werden:

Ev. Kindergarten Südfeldstraße, Ulla Stemmer, 05733/2634,

Ev. Kindergarten Uffeln, Andrea Kelle, 05733/8202,

DRK-Kita Sommerwiese, Ron Rammert, Nadine Finne und Stefania Castiglione, 05733/5271,

Ev. Kindergarten Bonneberg, Sarah Krüger, 05733/10131,

Ev. Kindergarten Topsi, Anja Böckstiegel, 05733/2675,

Ev. Kindergarten und Familienzentrum Villa Kunterbunt, Kirsten Rinne, 05228/7057,

Elterninitiative Vlohzirkus, Alexander Flechtner, 05733/969589,

Waldkindergarten Käferbande, Sandra Hachmeister, 0151/70155688.

Kita-Mitarbeiter füllen Online-Anmeldung aus

Und so funktioniert die Anmeldung: Die Eltern oder Erziehungsberechtigten entscheiden sich für eine Kita ihrer Wahl, die „Priorität 1“ hat. Sie machen einen Termin, der im Zeitraum der Anmeldewochen liegt, bei dieser Kita, und bringen ihr Kind mit. Ab dieser Anmeldung in der „Priorität 1“-Kita greift dann auch der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz.

Während des Termins füllen die Mitarbeiter die Anmeldung des Kindes im Online-Portal „KiTa VM“ des Kreises Herford aus – und die Eltern sollen mindestens zwei weitere Einrichtungen mit Priorität 2 und 3 benennen, die dann die anmeldende Kita ebenfalls in das System einträgt.

Die Altersgruppen Foto: Nicht jede Kita nimmt Kinder jeder Altersgruppe für das Kitajahr 2023/2024 auf. Eltern sollten folgende Einschränkungen beachten: Die ev. Villa Kunterbunt in Exter nimmt Kinder vom zweiten bis zum sechsten Lebensjahr auf. Ev. Kita Uffeln: vier Monate bis sechs Jahre. DRK-Kita: vier Monate bis sechs Jahre. Ev. Kita Topsi: zwei bis sechs Jahre. Waldkindergarten: drei bis sechs Jahre. Ev. Kita Bonneberg: Kinder, die bis zum 1. November das zweite Lebensjahr erreicht haben und bei der Anmeldung noch nicht drei Jahre alt sind. Ev. Kita Südfeldstraße: vier Monate bis drei Jahre. Elterninitiative Vlohzirkus: vier Monate bis sechs Jahre. ...

Es ist also weder nötig noch möglich, sich bei mehreren Kitas einen Anmeldetermin zu holen, um seinem Kind irgendwie einen Platz zu sichern, denn alle Kinder werden vom gleichen Online-Portal erfasst.

Die Zusagen werden in drei Runden durchgeführt. Die Familien, die in der ersten Runde Post ab dem 13. Januar 2023 erhalten, haben bis zum 26. Januar Zeit, sie zu beantworten. In der zweiten Runde erhalten Kinder ab dem 27. Januar Zusagen, die dann bis zum 9. Februar beantwortet sein müssen. In der dritten Runde folgen ab dem 10. Februar Zusagen. Die Antwort muss bis dann zum 23. Februar erfolgen.

Wer keinen Platz erhalten hat, kriegt ab dem 27. Februar ein Absageschreiben von der jeweiligen Kommune.