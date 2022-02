Spannender Unterricht auf dem Hof

Zwei Wochen lang dreht sich bei den drei fünften Klassen des Weser-Gymnasiums (WGV) alles um Landwirtschaft. Zum Auftakt gab es Einblicke in die Erzeugung von Lebensmitteln auf dem Kalldorfer Hof Holzmeier-Böke am Farmbker Weg. Nacheinander statteten die Klassen dem Milchviehbetrieb einen Besuch ab.

Auf dem Hof der Familie Böke in Kalldorf lernen die Mädchen und Jungen der Jahrgangsstufe fünf das Landleben kennen. Die die angehende Landwirtin Pauline Böke erklärt ihnen auch, wie die Tiere gefüttert werden.

„Vor zwei Jahren habe ich am WGV das Abitur gemacht. Nun bin ich bereits im dritten Lehrjahr in der Ausbildung zur Landwirtschaft auf einem Hof in Petershagen“, erklärte Pauline Böke die Verbindung zwischen Gymnasium und dem landwirtschaftlichen Betrieb. Gemeinsam mit ihrer Mutter Andrea Holzmeier-Böke, der Hofeigentümerin, stellte sie den Schülerinnen und Schülern den Betrieb vor. Die WGV-Pädagogen Frederike Weisphal und Michael Damm begleiteten die erste der drei Besuchergruppen.