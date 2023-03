SPD Vlotho hat viel zu besprechen

Der SPD-Stadtverband hat bei seinem Jahresauftakt im Bonneberger Hof einige schwierige Themen auf dem Zettel gehabt. Doch es gab auch Erfreuliches: So konnten Manfred Josteit und Gerhard Müller ihre verdienten Ehrungen für langjähriges Engagement entgegen nehmen.

In Feierlaune: Bürgermeister Rocco Wilken, Svenja Rehse und Christian Wömpner (Vorsitzende SPD Ortsverein Vlotho Uffeln), Landrat Jürgen Müller, Jubilar Manfred Josteit, Bundestagsabgeordneter Stefan Schwartze, Jubilar Gerhard Müller, Jörg Begemann (Vorsitzender SPD Ortsverein Vlotho Valdorf) und SPD-Chef Ralf Nolte.

Neben dem Vlothoer Bürgermeister Rocco Wilken nahmen auch der Landrat des Kreises Herford Jürgen Müller und der Bundestagsabgeordnete Stefan Schwartze an der Versammlung in Bonneberg teil.

Der Vorsitzende Ralf Nolte begrüßte die 50 Anwesenden und freute sich, dass es nach drei Jahren wieder möglich ist, sich ohne Masken und Regeln persönlich auszutauschen. „Eigentlich könnten wir, nachdem wir von den Corona-Fessel befreit sind, optimistisch in die Zukunft schauen. Doch da macht Herr Putin uns einen großen Strich durch die Rechnung“, so Ralf Nolte. „Die Auswirkungen dieses Krieges werden uns noch viele Jahre beschäftigen.“

Scharfe Kritik an Friedrich Merz

Nolte verlieh auch seinen Befürchtungen zur Spaltung der Gesellschaft durch Hass und Hetze Ausdruck. Themen wie Impfungen, Waffenlieferungen und Hilfen für Geflüchtete würden leider oft von Rechtspopulisten genutzt. Nolte betonte, Aussagen wie die vom CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz zu „kleinen Paschas“ würden eher die Konfrontation schüren statt zu sachlichen Lösungen beizutragen. Eine starke SPD sei daher wichtig, um die Werte Solidarität, Zusammenhalt und soziale Gerechtigkeit hochzuhalten. „Bei uns in Vlotho schätzen die Bürger*innen unser Engagement für die Stadt. Wir hören zu und kämpfen gemeinsam mit ihnen für die besten Lösungen. Darauf können sie sich auch künftig verlassen.“ Seinen Parteikollegen*innen dankte er ausdrücklich für die tolle Arbeit in den verschiedensten ehrenamtlichen Funktionen.

Rocco Wilken berichtete anschließend vom Haushalt und den anstehenden Projekten und Herausforderungen. Sehr positiv seien die hohen Gewerbesteuereinnahmen von etwa 18 Millionen Euro in 2022 zu bewerten. Das zeige, dass die Wirtschaft robust und gut durch die Krise gekommen sei. „Jedoch sind die künftigen Haushalte durch fehlende Schlüsselzuweisungen des Landes und hohe Kostensteigerungen in fast allen Bereich insbesondere der Kinder- und Jugendhilfe gezeichnet“, so der Bürgermeister.

Man werde weiterhin alles dafür tun, die Bildungs-, Wohn- und Arbeitsangebote in Vlotho innovativ zu entwickeln und attraktiv zu gestalten. „So waren wir die erste Kommune in Deutschland, die Schüler, Lehrkräfte und Sozialarbeiterinnen mit Tablets ausgestattet hat. Darauf können wir stolz sein und diesen Standard gilt es nun weiterzuentwickeln!“

Vater des Landrats wird geehrt

Der Bürgermeister ehrte danach zwei langjährige Mitglieder. Gerhard Müller ist schon 50 Jahre in der SPD. Er ist der Vater von Landrat Jürgen Müller: „Willi Brandt hat mich damals sehr beeindruckt, er hat mich motiviert, in die SPD einzutreten“, so der Jubilar. Manfred Josteit konnte Glückwünsche zum 25-Jährigen entgegennehmen. „Bei mir war es nicht Gerhard Schröder, sondern der damalige Ratsherr Werner Kiso mit seiner vorbildlichen Kommunalpolitik, der mich zur SPD gebracht hat“, so der frühere Vorsitzende des Fahrgastbeirates.

Bundestagsabgeordneter Stefan Schwartze konzentrierte sich in seinem Vortrag auf den geplanten Neubau der ICE-Bahntrasse. „Das WDR-Stadtgespräch und die sehr guten Statements von Michelle Niemeyer und Rocco Wilken werden in Berlin gehört“, so Schwartze.

Seine Sorge sei aber, dass das Ministerium das Vorhaben als Symbolprojekt unbedingt durchpeitschen wolle. Eine wirkliche Bürgerbeteiligung habe es bisher nicht gegeben, „das wird noch eine heiße Diskussion“, prophezeite er. „Wir werden hier nicht locker lassen. Gut ist schon mal, dass unser Bürgermeister mit einer Delegation aus Vlotho nach Berlin eingeladen wurde“.

Beim Ukrainekrieg sieht Schwartze, dass Putin die Entscheidung durch Waffen und nicht mit Friedensverhandlungen suche. Bei den Auswirkungen leisteten Kommunen und Kreise ihr Bestes, vieles trage auch das Ehrenamt. Länder trügen im Verhältnis zu den Steuereinnahmen die Kosten in unterschiedlicher Höhe. Es bestehe die Tendenz, alles auf den Bund abzuwälzen, gerade NRW könne hier mehr tun, führte Stefan Schwartze aus.

Freude über den Bau der neuen Kinderklinik

Jürgen Müller bat um Verständnis für die notwendigen Kreisumlagen. „Wir machen das nicht aus Spaß, sondern die Gelder werden zur Erfüllung unserer Aufgaben dringend gebraucht“, so der Landrat. So sei es zum Beispiel eine Herausforderung, bei den Krankenhäusern alle Leistungen vorzuhalten. Durch die Zusammenführung des Krankenhauses Bünde mit dem Klinikum Herford wären dafür schon gute Voraussetzungen geschaffen. Erfreulich sei, so Müller, dass jetzt mit dem Bau der neuen Kinderklinik begonnen wurde. Die koste circa 40 Millionen Euro. Das Land fördert davon 16,3 Millionen. Den Rest trägt der Kreis.

Außerdem gelte es, bezahlbaren Wohnraum und Hilfen zur Erziehung und Unterbringung von Jugendlichen zu finanzieren. Laut dem Landrat werden nun Projekte auf den Weg gebracht, junge Menschen in die für sie geeignete Jobs zu bringen, um dem Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken.

Das Team um Stefan Finkemeyer servierte anschließend „Grünkohl mit Pinkel“. Entsprechend gestärkt diskutierten die Teilnehmer noch einige Stunden über die aktuellen Themen.