Spendenergebnis fast auf altem Niveau

Zum insgesamt 27. Mal beteiligte sich der Partnerschaftsverein am Téléthon, bei dem ein Wochenende lang in ganz Frankreich Geld zugunsten der Erforschung genetisch bedingter Krankheiten bei Kindern gesammelt wird. Wie immer brachten die Vlothoerinnen und Vlothoer so verschiedene Produkte wie Glühwein, Herforder Pils, westfälische Bratwürste, Lebkuchen, Weihnachtsstollen, Weihnachtsdekoration und einiges mehr mit nach Aubigny. Die Anschaffung der Produkte hatte der Partnerschaftsverein wie üblich durch den Verkauf des in Vlotho sehr begehrten Kalenders mit Vlotho-Motiven finanziert. Weitere Produkte waren von regionalen Unternehmen gespendet worden. Die Waren wurden am Samstagmorgen auf einem Marktstand in der Albinienser Innenstadt feilgeboten. Unterstützung kam von den Freundinnen und Freunden des dortigen Partnerschaftsvereins, die eigene Produkte wie etwa selbstgemachte Konfitüren und Kunsthandwerk beisteuerten. Viele Albienserinnen und Albinienser nutzten die Anwesenheit der Vlothoer Gruppe auch einfach nur zu einem kurzen Besuch, um alten Freunden „Bonjour“ zu sagen.

Dank an die Vlothoer

Das Spendenergebnis von 1300 Euro trug einen großen Teil zum Gesamtergebnis aller in Aubigny durchgeführten Téléthon-Aktivitäten bei – und hatte damit fast wieder das Niveau der Vor-Pandemie-Zeit erreicht. Insgesamt waren bis zum Samstagabend mehr als 10.000 Euro an die örtlichen Organisatoren gemeldet worden, wurde bei der Ergebnisbekanntgabe im städtischen Festsaal bekanntgegeben. Aubignys Bürgermeisterin Laurence Renier bedankte sich für das Engagement des Vlothoer Partnerschaftsvereins mit einem Wein-Präsent. Vereinsvorsitzende Heike Begemann-Dröge überreichte dem Stadtoberhaupt wiederum ein Exemplar des Vlotho-Kalenders.