Vlotho

Mit Spürhunden hat die Polizei am Dienstag in Vlotho das Gelände am Kuhkamp in Vlotho durchkämmt. Gesucht wurden Beweismittel im Zusammenhang mit dem versuchten Tötungsdelikt, zu dem es Mitte November in Herford gekommen war.

Von Joachim Burek und Jürgen Gebhard