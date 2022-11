Spurensuche in der Provence

Lesung in der Kulturfabrik - Autor Pierre Lagrange stellt Vlothern seinen neuesten Krimi vor

Vlotho

Er ist ein Bestseller-Autor, seine Bücher gibt es an fast jedem Bahnhofs- sowie Flughafenkiosk. Am Freitagabend machte Sven Koch für etwa zwei Stunden in Vlotho Station und unterhielt rund 40 Zuhörer mit einer abwechslungsreichen Krimi-Lesung. Sven Koch? Er schreibt unter seinem Namen, ebenso wie als Tom Voss und als Pierre Lagrange Krimis und Thriller.

Von Dirk Sonntag