St. Johannis am Scheideweg

Vlotho

In der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde St. Johannis stehen in naher Zukunft wichtige, richtungsweisende Entscheidungen auf der Tagesordnung. Angesichts schrumpfender Gemeindegliederzahlen (aktuell 650) und damit sinkender Finanzkraft werden Pfarramtliche Verbindungen mit anderen Gemeinden und die Zukunft der gemeindeeigenen Gebäude diskutiert. Darüber wurde am Freitagabend in einer Gemeindeversammlung informiert und ein Stimmungsbild abgefragt.

Von Joachim Burek