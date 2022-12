Stadt Vlotho plant Anhebung der Grundsteuern

Vlotho

Die Stadt Vlotho plant die fiktiven Hebesätze für die Grundsteuern A und B für das Haushaltsjahr 2023 zu erhöhen. Der Haupt- und Finanzausschuss hat am Mittwochabend der entsprechenden Satzungsänderung einstimmig bei einer Enthaltung zugestimmt. Die abschließende Entscheidung fällt in der Ratssitzung am 16. Dezember.

Von Joachim Burek