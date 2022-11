Stadtwerke Vlotho setzen Preissenkung um

„Die inzwischen gekippte Gasbeschaffungsumlage sollte 2,879 Cent/kWh brutto umfassen“, berichtet Stadtwerke-Geschäftsführer Bernd Adam. „Dieser Aufpreis fällt bei unserer angekündigten Preisanpassung zum 1. November 2022 nun weg. Die anderen Preisbestandteile, die im Rahmen des Energiewirtschaftsgesetzes beschlossen wurden, bleiben aber erhalten – dazu zählen die neue Gasspeicherumlage und die Bilanzierungsumlage.“

Kundenanschreiben

In den bisherigen Kundenanschreiben haben die Stadtwerke ihre Gaspreise zudem mit 19 Prozent Umsatzsteuer berechnet – diese wird nach den Beschlüssen der Bundesregierung nun rückwirkend zum 1. Oktober 2022 bis Ende März 2024 auf 7 Prozent gesenkt. Auch diese Reduzierung werden die Stadtwerke Vlotho an ihre Kundinnen und Kunden weitergeben.

„Die Umsetzungsregularien liegen jetzt vor“, berichtet Bernd Adam. „Die Reduzierung der Umsatzsteuer werden unsere Kundinnen und Kunden schon in der nächsten Jahresverbrauchsabrechnung spüren – darin lassen wir die Absenkung auf 7 Prozent einfließen.“

Stadtwerke bleiben am Ball

Auch, wie sich die Aussetzung des Abschlags für die Gasnutzung im Dezember 2022 gestalten wird, ist noch nicht abschließend vom Gesetzgeber geregelt: Die Stadtwerke bleiben am Ball und werden weiterhin dazu informieren. „Glücklicherweise fällt die in unseren Kundenanschreiben angekündigte Gaspreiserhöhung nun nicht ganz so hoch aus wie gedacht“, so Bernd Adam. „Dennoch bleibt eines immens wichtig: Der dringende Appell an uns alle in Vlotho, wirksam Energie einzusparen. Nur dadurch lässt sich die individuelle Mehrbelastung so gering wie möglich halten – und jeder Einzelne kann seinen Beitrag dazu leisten, eine mögliche Gasmangellage in diesem Winter in Deutschland zu vermeiden.