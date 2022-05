„Streichzüge“ beginnen mit Auftakt in Vlotho

Erstes improvisierendes Streichorchester lädt zu Konzert an und in St. Stephan ein

Vlotho

Musikerinnen und Musiker aus Deutschland und der Schweiz begeben sich als „Erstes Improvisierendes Streichorchester“ (E.I.S.) in diesem Jahr auf eine künstlerische Wanderschaft an drei Wochenenden. Den Auftakt zu diesen „Streichzügen um‘s Wiehengebirge“ macht ein Konzert in Vlothos St. Stephanskirche am Freitag, 27. Mai, ab 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Von Heike Pabst