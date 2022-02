Sturm beschert Feuerwehr Vlotho eine schlaflose Nacht

Machtvoll braust der Sturm durch Vlotho. Seit Mittwochabend, etwa 22 Uhr, ist die Freiwillige Feuerwehr mit allen Einheiten im Einsatz, um Straßen von umgestürzten Bäumen zu befreien und andere Sturmschäden in den Griff zu bekommen.

Etwa 20 Einsätze im gesamten Stadtgebiet – Bäume knicken um – in Exter fing es an

Wie erwartet, kam das Unwetter vom Westen her über die Stadt und traf Exter und Valdorf am härtesten. Die Höhenlagen waren vergleichsweise weniger betroffen.

"Ab Mitternacht gab es die meisten Einsätze", teilt Vlothos Feuerwehrchef Torsten Sievering mit. "Auch kräftige Bäume wurden entwurzelt. Zum Glück tragen die Bäume weder Laub noch eine Schneelast." Die Löschgruppen Exter, Bonneberg, Steinbründorf und Uffeln sowie der Löschzug Vlotho zerteilten die Bäume und säuberten die Straßen.

Ein Flachdach in Exters Ortsmitte an der Herforder Straße hielt den Böen nicht stand und musste gesichert werden, damit die Bestandteile nicht auf die Straße wehen. Zudem kümmerte sich die Feuerwehr um lose Dachpfannen auf einem Haus an der Friedhofstraße.

Derzeit wird mit weiteren Einsätzen im Verlauf des Donnerstags gerechnet.

Bisherige Einsatzstellen Foto: Einsätze wegen Bäumen: Solterbergstr./Industriestr., Krückebergstraße, Sprickberg/Postenweg, Möllberger Straße, Salzufler Str./Höhe Prött, Weserstraße, Bäderstr./Kurpark, Lemgoer Straße, Röntorfer Straße, Ölbrinkstraße; Sprickberg/Postenweg, Dornberger Heide, An der Salze; Straße sperren: Finnebachstraße; Äste: Dornberger Heide; Dachabdeckung sichern: Herforder Straße/Solterberg; Dachpfannen: Friedhofstraße. ...

Die Einsatzkräfte zersägen Bäume. Foto: Feuerwehr Vlotho

In der Ölbrinkstraße kam auch die Drehleiter des Löschzugs zum Einsatz. Foto: Feuerwehr Vlotho

