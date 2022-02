Tagespflege eröffnet im Simeonsstift Vlotho

Diakonisches Werk bietet ab März zunächst 12 Plätze an

Kerstin Hensel (links), Vorstand Diakonisches Werk im Kirchenkreis Vlotho e.V. , und Standortleitung Nadine Schlehmeier, in der guten Stube.

Für das Angebot werden etwa 280 Quadratmeter in dem seit einiger Zeit nicht mehr genutzten älteren Gebäudeteil des Alten- und Pflegeheims genutzt. Träger des Simeonsstiftes ist das Evangelische Johanneswerk mit Sitz in Bielefeld. Das Diakonische Werk mit Sitz in Bad Oeynhausen ist hier Mieter.