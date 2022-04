Taufe unter freiem Himmel in Vlotho

Vlotho

Strahlendes Sonntagswetter, gut 40 Täuflinge sowie mehr als 300 Gottesdienstbesucher waren die hervorragende Bilanz des vergangenen Tauffestes noch vor der Corona-Pause. Anlass genug für die Vlothoer Kirchengemeinden und den Freibadförderverein, nun an eine Neuauflage zu denken. Am 12. Juni wird es also wieder die bewährte Kombination von Tauffest und Familienfest im Freibad in Valdorf geben.

Von Joachim Burek