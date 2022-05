Tödlicher Unfall in Vlotho: Landgericht kürzt Haftstrafe

Vlotho/Kalletal

Er ist dafür verantwortlich, dass eine 40-jährige Vlothoerin und ihre 83-jährige Mutter nicht mehr leben. Das ist einem 47-jährigen Kalletaler nun schon in zweiter gerichtlicher Instanz bestätigt worden. Trotzdem erzielte der Angeklagte am Dienstagmorgen am Landgericht Bielefeld einen Teilerfolg: Das Gericht kürzte die Dauer der gegen ihn verhängten Haftstrafe und der Führerscheinsperre.

Von Heike Pabst