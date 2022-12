Überraschung für den Gabentisch

„Es ist uns jedes Jahr eine große Freude, wenn wir an diesem Tag in die glücklichen Gesichter der Leute sehen können“, berichtet Birgit Peters im WB-Gespräch. Seit sechs Jahren leitet die hauptamtliche Angestellte die drei Tafel-Ausgabestellen des Diakonischen Werkes in Vlotho, Löhne und Bad Oeynhausen. Und die besonderen Weihnachtsausgaben, die in Vlotho an zwei Terminen für jeweils 60 Haushalte stattfinden, wollen straff durchorganisiert sein. „Der Andrang ist ansonsten nicht zu stemmen“, weiß Birgit Peters aus Erfahrung.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch