Ungeklärter Mord in Vlotho-Exter: Wer tötete Agnes Niewöhner?

Der Fall hatte damals für große Bestürzung gesorgt: Am 10. Februar 2014 wurde die gehbehinderte Seniorin Agnes Niewöhner (84) in ihrem Haus in Vlotho-Exter (Kreis Herford) erstochen, der Täter nie gefunden. Jetzt werden die Ermittlungen noch einmal aufgenommen.

Trotz umfangreicher Ermittlungen der Mordkommission Puls war der Fall in Vlotho-Exter im Jahr 2014 ungeklärt geblieben. Auch ein Aufruf in der Sendung Aktenzeichen XY brachte keinen entscheidenden Hinweis.

„Der Fall wird nun als Cold Case noch einmal intensiv betrachtet, wobei auch neuartige Spurenauswertungs- und Analysemethoden zum Einsatz kommen sollen“, hieß es am Freitag in einer gemeinsamen Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Bielefeld. „Dazu setzt das Polizeipräsidium Bielefeld mit Unterstützung von Beamten der Kreispolizeibehörde Herford eine Mordkommission Puls II unter der Leitung des Ersten Kriminalhauptkommissars Markus Mertens ein.“

So könnte der Mörder vorgegangen sein

Aufgrund der Spurenlage im Tatobjekt seien die Ermittler seinerzeit davon ausgegangen, dass das Opfer am Montag, 10. Februar 2014, während des Mittagsschlafes in der Zeit zwischen 12.15 und 14.30 Uhr von seinem Mörder durch Klingeln an der Hauseingangstür geweckt wurde. „Nachdem Frau N. sich mit ihrem Rollator an die Haustür begeben und den ihr möglicherweise persönlich bekannten Täter hinein gelassen hatte, muss dieser sie noch im Hausflur angegriffen und mit mehreren Messerstichen getötet haben.“

Agnes Niewöhner wurde 2014 von einem unbekannten Täter erstochen. Die Polizei rollt den Fall nun noch einmal auf. Foto:

Von der Tatwaffe, bei dem es sich nach Angaben der Ermittler um ein äußerst langes, schmales und scharfes Messer mit einseitig geschliffener Klinge gehandelt haben dürfte, fehlt bis heute jede Spur.

Opfer hatte Geld ins Bankschließfach gebracht

Der Täter durchsuchte anschließend zielgerichtet die Wohnräume im Erdgeschoss des Wohnhauses, fand aber das von ihm erhoffte Raubgut nicht mehr vor. Das Barvermögen von weit über 40.000 Euro, das Frau N. tatsächlich in der Vergangenheit in Geheimverstecken in ihrem Haus hatte, war bereits vor geraumer Zeit in einem Bankschließfach deponiert worden.

„Im Rahmen der intensiv geführten Ermittlungen im Umfeld des Opfers konnte in Erfahrung gebracht werden, dass nur sehr engen Vertrauten Einzelheiten über die tatsächliche finanzielle Situation der Frau N. bekannt waren“, erklären die Ermittler. Das Haus lasse von außen auch nicht darauf schließen, dass die Bewohnerin dort große Geldsummen aufbewahrt. Die Mordkommission gehe auch heute noch davon aus, dass der Täter durch „Mund-zu-Mund-Propaganda“ von dem Vermögen des Opfers erfahren und sich aus Habgier zu der Tat entschlossen hatte.

Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung

„Wir erwarten, beispielsweise durch die erneute Auswertung von vorhandenen Spurenträgern mit DNA-Material, neue Ermittlungsansätze zu bekommen, die uns in dem Fall voranbringen und bestenfalls zu dem oder den Tatverdächtigen führen", sagt Markus Mertens, der Leiter der Mordkommission. „Gleichzeitig möchten wir uns noch einmal, nach mehr als acht Jahren, an die Bevölkerung wenden und fragen, wer kann heute Angaben zu dem damaligen Tatgeschehen machen? Wer hat im Nachhinein etwas erfahren, das mit der Tat im Zusammenhang stehen könnte?“

Für Hinweise, die zur Ermittlung und rechtskräftigen Verurteilung des Täters führen, ist eine Belohnung in Höhe von 2000 Euro ausgesetzt.