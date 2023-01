Unterwegs mit Bus und Bahn

Die Gemeinde Kalletal hat an die insgesamt 340 Schülerinnen und Schüler ihrer Jacobischule jetzt das sogenannte SchülerTicket Westfalen ausgegeben. Ab Februar können sich damit die Schüler im Tarifgebiet Westfalen frei bewegen. Rat und Verwaltung wollen damit die jüngere Generation an den öffentlichen Personennahverkehr heranführen und die Mobilitätswende unterstützen. Der Rat der Gemeinde Kalletal hatte einen entsprechenden Beschluss im Juni des vergangenen Jahres mehrheitlich gefasst.

Das Schüler-Ticket in Form einer Chipkarte bekommen die Kalletaler Schüler im Rahmen eines Pilotprojektes. Die Chipkarte ist zunächst bis zum 31. Juli 2024 gültig. Schüler, die die Schule bereits früher verlassen, sind aufgefordert am letzten Schultag die Karte im Sekretariat abzugeben. Die Chipkarte ist nicht übertragbar, aus diesem Grund sollen die Schüler einen Lichtbildausweis bei sich führen, informiert Achim Oberwöhrmeier, Geschäftsführer der federführenden Kommunalen Verkehrsgesellschaft Lippe, in seinem Anschreiben, das den Schülern mit dem Ticket überreicht wurde. Mit dem Schüler-Ticket Westfalen sind die Schüler zukünftig nicht nur auf dem Weg zur Schule mobil, sondern auch in ihrer Freizeit und in den Ferien.

Ticket gilt im Westfalen-Tarif

Das Ticket ist im gesamten Raum des Westfalen Tarifs, also vom Kreis Höxter bis zum Kreis Borchen und vom Kreis Minden-Lübbecke bis zum Kreis Siegen-Wittgenstein gültig. Auch Teile des Ruhrgebietes wie Dortmund sind inbegriffen und das 365 Tage, rund um die Uhr. Genutzt werden können dabei Bus, StadtBahnen und Nahverkehrszüge in der 2. Klasse. Und es gibt durchaus schon Pläne der Schüler, wohin denn die erste Fahrt führen soll. „Zu meiner Oma nach Gütersloh, mit Bus und Bahn“, so einer der Schüler im Rahmen der Übergabe. Die vollzogen der Schulleiter der Jacobischule, Dr. Eike Stiller, und dessen Stellvertreter Christoph Ulrich gemeinsam mit Bürgermeister Mario Hecker und im Beisein des verantwortlichen Fachbereichsleiters Olaf Kapelle sowie den beiden Fachausschussvorsitzenden Sven Rainer Hoffmann (CDU) und Jürgen Georgi (Bündnis 90/Die Grünen).