Verborgene Oasen in Vlotho entdecken

Magdalena Bartneck und Sharon Möbius beteiligen sich am „Tag der Gärten und Parks“ des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe

Vlotho

Beim „Tag der Gärten und Parks“ des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) gibt es am Samstag, 11. Juni, und Sonntag, 12. Juni, in Vlotho je von 11 bis 17 Uhr drei verborgene Oasen zu entdecken. Magdalena Bartneck und Sharon Möbius öffnen ihre aneinander angrenzenden Privatgärten, die am besten über die Südfeldstraße 23 zu erreichen sind. Zudem ist der Klostergarten St. Stephan geöffnet (Lange Straße 106).

Von Heike Pabst