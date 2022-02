Der Hauptverdächtige im Fall der vor wenigen Tagen in Vlotho ausgehobenen Drogenplantage hat sich gestellt. Der 33-Jährige ist in Untersuchungshaft.

Vlotho, Januar 2022: Drogenhasu am Waldesrand

Der Haftbefehl ist dem 33-Jährigen am Dienstagnachmittag am Amtsgericht Bielefeld verkündet worden. Der Mann aus Hiddenhausen befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.