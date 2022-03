Verwahrloste Schafherde in Vlotho entdeckt

Es muss ein erbärmlicher Anblick gewesen sein: Auf einer abgefressenen, zertretenen Fläche ohne ausreichende Futtergrundlage in Vlotho ist eine Schafherde entdeckt worden. Mehrere Tiere waren lahm, der Ernährungszustand der Tiere sehr unterschiedlich.

Kreis-Veterinäramt bringt 440 teils schlecht ernährte Tiere in Sicherheit

So gut wie den Tieren auf diesem Symbolfoto ging es der Schafherde in Vlotho nicht: Die Schafe waren lahm und schlecht ernährt.

Diese Bilanz hat das Kreis-Veterinäramt in einer Pressemitteilung gezogen, nachdem es am Dienstagmorgen die Schafherde in eine Pflegestelle hat abtransportieren lassen. Die Maßnahme war aus Gründen des Tierschutzes angeordnet worden.