Viel zu tun für die Feuerwehr Vlotho

Hinter der Freiwilligen Feuerwehr Vlotho liegt eine einsatzreiche Woche: Neben zwei Fehleinsätzen durch ausgelöste Heimrauchmelder an der Bretthorststraße und Valdorfer Straße wurde der Löschzug Vlotho am Donnerstag zu einem Wohnhausbrand gerufen. An der Einsatzstelle folgte die Entwarnung: Die starke Rauchentwicklung wurde durch das Verbrennen einer Hecke verursacht.

Am Freitag rückte die Löschgruppe Exter zu einem Verkehrsunfall an der Detmolder Straße aus. Dort musste ein umgestürzter Baum nach einem Lkw-Unfall von der Straße geräumt werden. Am Abend leistete die Löschgruppe Uffeln überörtliche Hilfe bei der Feuerwehr Herford: Durch das Unwetter hatte die Feuerwehr in der Hansestadt mehr als 70 Einsatzstellen abzuarbeiten.

Schließlich mussten am Sonntag die Löschgruppe Steinbründorf und der Löschzug Vlotho mit der Drehleiter „Am großen Selberg“ einen Baum entfernen, der auf die Straße zu stürzen drohte.