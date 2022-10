Vier-Tage-Woche in Vlothoer Betrieb eingeführt

Die Halbersbacher Hotelgruppe führt die Vier-Tage-Woche im Hotel Essential by Dorint Herford/Vlotho ein: Ab diesem Jahr reduzieren alle Mitarbeitenden im Hotel ihre Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich auf vier Tage pro Woche.

Hotel Essential by Dorint will bessere Work-Life-Balance für Mitarbeiter erreichen

Das Essential Hotel liegt in Bonneberg.

Statt 40 Stunden sind sie künftig 36 Stunden wöchentlich im Schichtdienst tätig. Ihr Verdienst bleibt dabei unverändert. „Wir freuen uns sehr, dass wir unserem Team durch die Vier-Tage-Woche eine ausgewogenere Work-Life-Balance ermöglichen können“, sagt Bart Beerkens, Director of Operations und Prokurist.

Mit diesem neuen Arbeitsmodell setze das Unternehmen einen Fokus auf das Wohlbefinden seiner Mitarbeitenden, teilt die Hotelgruppe mit. Gleichzeitig suche man „als attraktiver Arbeitgeber engagiert nach Fachkräften zur Verstärkung des bestehenden Teams“.

Die „Win-Win-Situation“ komme auch künftigen Mitarbeitenden zugute, die von dem neuen Arbeitsmodell profitieren würden. Gleichzeitig biete die Aufstockung der Teams mehr Raum und Zeit für individuelle Entwicklung und Potenzialförderung.

Man hofft auf Nachahmer

Gut ausgebildete Fachkräfte fehlen an allen Ecken, zeitgleich entscheiden sich immer weniger junge Menschen für eine Ausbildung im Gastgewerbe. Die Pandemie hat den Negativ-Trend zwar beschleunigt, doch die Thematik treibt Hotellerie und Gastronomie bereits seit Jahren um. Der herausfordernden Entwicklung will die „Halbersbacher Hospitality Group“ nun dieses Konzept entgegen stellen. Man ist sicher, dass dieses Zeichen „auch für andere Arbeitgeber in der Region Strahlkraft haben wird“.