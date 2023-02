Viertklässler überzeugen Fachjury

Die besten Vorleser aus den vierten Klassen der Grundschule Vlotho stehen fest. Den ersten Platz der Finalrunde hat am Dienstag Viertklässlerin Celie belegt. Sie wurde mit einem 20 Euro-Buchgutschein belohnt. Jeweils eine Buchgutschein über zehn Euro bekamen Nilan als Zweiter und Sophie als Dritte. Kleine Präsente wie Stifte und Lesezeichen gab es dann für alle neun Finalisten, die sich am gleichzeitigen Aktionstag „Verschenk ein Buch“ zusätzlich eine Lektüre vom Büchertisch der Schule aussuchen durften.

„Viele Jahre habe ich den Vorlese-Wettbewerb hier an der Schule begleitet, aber so gute Leser haben wir schon lange nicht mehr gehabt“, schwärmte Karin Deppe, ehemalige Schulleiterin der Vlothoer Grundschule, die dieses Mal in der Jury saß. Es sei wirklich schwer gewesen, sich auf die drei Erstplatzierten zu einigen, denn alle waren gut", sagte sie anlässlich der Siegerehrung in der Schulaula, zu der Schulleiterin Kristina Röttger eingeladen hatte.