Vlotho: 300 Sterne helfen Kita Sommerwiese

Vlotho

Diesen Scheck haben sich die Jungen und Mädchen der DRK-Kita Sommerwiese in Vlotho selbst erarbeitet: Durch die Abgabe ihres selbst gestalteten Weihnachtsschmucks in der Markt Apotheke gegen Spenden kam eine schöne Finanzspritze zusammen. Sie wurde jetzt in der Kita überreicht.

Von Jacqueline Kayser