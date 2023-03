Vlotho: Azubis stellen Berufsbilder vor

Vlotho

Der Besuch der Bewerbermesse der Sparkasse Herford gehört an der Weser-Sekundarschule zu den Säulen der Berufsorientierungsblöcke. Am Mittwoch konnten sich jetzt 75 Mädchen und Jungen der drei neunten WSV-Klassen an den Ständen der Bewerbermesse in der Sparkassenfiliale an der Poststraße über verschiedene Berufsbilder informieren.

Von Joachim Burek