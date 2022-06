Vlotho erhält 540.000 Euro Förderung

Vlotho

Die Umsetzung zweier wichtiger Stadtentwicklungsprojekte in Vlotho ist einen weiteren Schritt vorangekommen. Regierungspräsidentin Marianne Thomann-Stahl hat mit Konstantin Plümer, zuständiger Dezernent bei der Bezirkstegierung in Detmold, Station auf der Burg Vlotho gemacht. Dort überreichten sie Bürgermeister Rocco Wilken und Stadtentwickler Michael Fißmer Förderbescheide in einer Gesamthöhe von 540.162,63 Euro.

Von Joachim Burek