Vlotho: Bessere Patientenversorgung im Blick

Die Unterversorgung mit Hausärzten ist in vielen Gebieten gerade im ländlichen Raum ein Thema. Auch Vlotho gilt im Kreis Herford in dieser Hinsicht als unterversorgte Region. Der Kreis Herford hat daher mehrere Programme aufgelegt, um die Ansiedlung junger Ärzte beziehungsweise Hausärzte zu fördern.

Landrat Jürgen Müller und Bürgermeister Rocco Wilken haben aus diesem Grund am Freitag gerne ihren Antrittsbesuch in der Hausarztpraxis Philipp Päßler an der Mindener Straße in Uffeln gemacht, die in den Genuss der Niederlassungsförderung für Mediziner des Kreises Herford gekommen ist.