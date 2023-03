Vlotho: Delegation nimmt den Zug nach  Berlin

Vlotho/Bad Oeynhausen

Die Vlothoer Delegation um Bürgermeister Rocco Wilken (an seinem 49. Geburtstag) ist am Montagnachmittag per Zug vom Bahnhof Bad Oeynhausen Richtung Berlin gestartet Dort hat er Dienstagmorgen einen Termin im bundesverkehrsministerium Thema ist die geplante ICE-Trasse Bielefeld-Hannover.

Von Joachim Burek und Claus Brand