Vlotho: DRK-Ortsverein trifft sich zur Jahreshauptversammlung

Mit dabei waren neben den vielen Ehrenamtlichen auch Vertreter der Feuerwehr und aus der lokalen Politik, um sich über die Arbeit des DRK zu informieren. Bürgermeister Rocco Wilken dankte dem Verein für seinen Einsatz und hob die Wichtigkeit der Hilfsorganisationen in der gemeinnützigen Arbeit hervor.

Neue Mitglieder

Insgesamt sieben neue Mitglieder konnte der DRK-Ortsverein an dem Abend offiziell begrüßen. Seit der letzten Hauptversammlung sind Patric Luca Bortel, Barbara Schrader, Tom Heger, Anke Hollensteiner, Laura Beuke, Lea-Anouk Bade und Jakob Martin dazu gekommen. Außerdem sprach der 1. Vorsitzende Sven Kampeter Ehrungen aus für die langjährigen Mitglieder Elisabeth Martin, Heidemarie Snaschel, Helmut Wessel, Friedhelm Spriewald, Ilka Niemann, Christina Jurisch, Malte Finkemeyer und Björn Rose.

Tätigkeitsberichte

Sven Kampeter stellte im Verlauf der Sitzung den Tätigkeitsbericht des Vorstandes vor und Samuel Schindler, Leiter des Jugendrotkreuz (JRK), berichtete von vielen pandemiebedingten Einschränkungen in der Jugendarbeit. Positiv hob er die Weihnachtsbaumsammelaktion hervor, die erfolgreich mit der evangelischen Jugend Vlotho durchgeführt wurde und bei der Spenden in Höhe von 4184 Euro für das Partnerschaftsprojekt mit Burkina Faso gesammelt werden konnten. Elisabeth Martin, Leiterin des Arbeitskreises für soziale Dienste, berichtete von 5800 ehrenamtlichen Stunden, die bei den Blutspenden, in der Seniorenarbeit und in der Kleiderkammer zusammen gekommen sind. Besonders in der Kleiderkammer habe es viel zu tun gegeben, da durch die Pandemie ein Terminvergabe-System eingerichtet werden musste.

Rotkreuzleiter Florian Schrader berichtete von den Einsätzen der DRK-Bereitschaft, von Testungen in Pflegeheimen, Firmen und im Testzentrum im DRK-Haus in Kooperation mit der Markt-Apotheke. Als ein Beispiel für die verschiedenen Einsätze im Katastrophenschutz nannte er das Schnee-Chaos im Februar 2021. Insgesamt 7800 geleistete Stunden kamen da mit Übungen, Einsätzen und Fortbildungen zusammen. Schatzmeisterin Liselotte Zedel stellte den Bericht des Kassenprüfers vor, der ohne Beanstandungen bestätigt werden konnte.

Neuwahlen des Vorstands

Der wichtigste Punkt auf der Jahreshauptversammlung war die Wahl des neuen Vorstandes. Der Vorsitzende Sven Kampeter und sein Stellvertreter Edward Mosch stellten sich zur Wiederwahl und wurden beide jeweils im ersten Wahlgang von den Mitgliedern des DRK-Ortsvereins im Amt bestätigt. Ron Rammert, der bisherige Schriftführer, übernahm das Amt des Schatzmeisters von Lieselotte Zedel, die auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausschied. Rotkreuzleiter Florian Schrader und JRK-Leiter Samuel Schindler wurden beide im ersten Wahlgang wiedergewählt. Neu im Vorstand übernimmt Stefanie Castiglione das Amt der Schriftführerin. Der neue Vorstand dankte allen Anwesenden für ihr Vertrauen und bekräftigte, auch weiterhin für die Menschen in und um Vlotho arbeiten zu wollen.