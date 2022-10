Vlotho erklärt Gästen das deutsche Schulsystem

„Wenn Sie mal alleine sein wollen, dann gehen Sie in unsere Innenstadt“, sagt Rocco Wilken. Mit Humor und einer gesunden Portion Selbstironie stellt Vlothos Bürgermeister der Delegation internationaler Lehrkräfte, die Deutsch im Ausland unterrichten, die Weserstadt vor.

18 Deutschlehrkräfte aus 15 Nationen bilden sich am GESW weiter – offizielle Begrüßung im Rathaus

Mit einem Blick auf die Weser starten Bürgermeister Rocco Wilken, Britta Koch-Linnenbeker und Katharina Vorderbrügge die offizielle Begrüßung der Deutschlehrerinnen und des Deutschlehrers. Der Besucher und die Besucherinnen aus 15 Ländern bilden sich unter der Leitung von Navina Engelage am GESW fort.

Seit Sonntag sind 17 Deutschlehrerinnen und ein Deutschlehrer zu Gast in Vlotho und nehmen an einem Fortbildungskurs teil, den der Verein Gesamteuropäisches Studienwerk (GESW) in Kooperation mit dem Pädagogischen Austauschdienst Bonn anbietet.