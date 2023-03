Vlotho: Fahrspaß und Action

Die Vlotho Marketing GmbH als Veranstalterin konnte wieder zahlreiche Fahr- und Unterhaltungsgeschäfte gewinnen. Neben Klassikern wie Autoscooter, Twister, Jumpstreet und Musikexpress sorgt erstmals ein 7D-Simulator für Fahrspaß und Action. „Nach Abstimmung im Jugendparlament wird auch der Klassiker – die Raupe – für das Fahrvergnügen zur Verfügung stehen“, kündigte Marketing-Mitarbeiter Peer Sonntag an. Auf die kleinen Besucher warten die beliebten Kinderkarussells Rainbow Truck, Baby Flight und Bungee-Trampolin. Wer sein Glück herausfordern oder sein Können unter Beweis stellen möchte, kann dies bei verschiedenen Geschicklichkeits- und Verlosungsspielen tun.

Coupon-Aktion

Für das leibliche Wohl sorgen unter anderem Getränkestände, Bratwurst und Gegrilltes sowie verschiedene Kartoffelspezialitäten. Wer Lust auf internationale Küche hat, kann sich auch in diesem Jahr wieder auf Crêpes, Pizza und asiatische Spezialitäten freuen. Süße Leckereien wie Liebesäpfel und Zuckerwatte, Popcorn, Eis, Schmalzkuchen und natürlich die traditionellen Süßwaren- und Mandelwagen runden das Angebot ab. Geöffnet ist der Markt am Freitag und Samstag von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag von 14 bis 19 Uhr. Ein besonderes Highlight bietet der Freitag allen Adrenalin-Junkies mit der Aktion „Einmal zahlen, zweimal fahren“. Die dafür nötigen Coupons, die nur an diesem Tag gültig sind, liegen in den Einzelhandelsgeschäften der Vlothoer Innenstadt aus.

Verkaufsoffener Sonntag

Am Sonntag haben dann auch die Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt geöffnet. Hier lohnt ein Blick in die Schaufenster gleich doppelt. Neben tollen Angeboten für den kommenden Frühling können die Besucher auch liebevolle Bemalungen und Zeichnungen an den Fenstern passend zum Frühling finden. Neben dem verkaufsoffenen Sonntag finden zwei Flohmärkte statt.

Flohmärkte

Auf dem Sommerfelder Platz kann ab 12 Uhr in aller Ruhe gestöbert und das eine oder andere Schnäppchen gemacht werden. Der Trödelmarkt ist nicht kommerziell, so dass die privaten Anbieter unter sich bleiben und das Angebot ausschließlich aus privatem Trödel und Selbstgebasteltem besteht. Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 05228/514 möglich. Die Anmeldung ist kostenfrei.

Verkehrsregelungen Foto: Anlässlich des 36. Vlothoer Brückenmarktes vom 24. bis 26. März 2023 gelten die folgenden Maßnahmen zur Verkehrslenkung: 20. März, 7 Uhr, bis 27. März, 12 Uhr: • Sperrung des Parkplatzes „Amtshof“ • Sperrung des Parkplatzes „Regenrückhaltebecken“ • Sperrung der Bismarckstraße zwischen der Auffahrt zur Weserbrücke und der Klosterstraße • Teilsperrung des Parkplatzes „In der Grund“ für Wohnwagen der Schausteller. • Aufhebung der Parkscheibenregelung vor dem Rathaus, vor der Polizeiwache, auf dem Parkplatz „In der Grund“ und auf dem Parkplatz an der Kulturfabrik • Einrichtung eines absoluten Haltverbots an der „Klosterstraße“ beidseitig, ab Einmündung „Lange Straße“ bis zur Einmündung in die „Bismarckstraße“/„Mühlenstraße“. ...

Im Gemeindehaus St. Stephan findet von 12 bis 16 Uhr ebenfalls ein Flohmarkt statt. Hier dreht sich alles um Kindersachen. Der Erlös kommt dem Förderverein Goldesel des evangelischen Kindergartens St. Stephan zugute. Auskünfte zum Brückenmarkt gibt es bei der Vlotho Marketing GmbH, Telefon 05733/881188 oder im Internet unter www.vlotho.de