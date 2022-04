Vlotho feiert unter Windmühlenflügeln

Der Windmühlenverein Exter startet wieder durch: Am Sonntag, 24. April, geht das Veranstaltungsprogramm mit dem Tag der offenen Tür weiter, und auch zum Mühlenfest an Pfingsten gibt es schon Details zu verkünden. Es steht bereits fest, dass erstmals ein Bus-Shuttleservice eingerichtet wird.

Dieses Jahr sind schon 35 Hochzeiten in Exter geplant – Programm für Tag der offenen Tür und Pfingsten steht

Die stellvertretenden Mühlenvereinsvorsitzenden Markus Klughardt (links) und Jochen Zülka (rechts) freuen sich mit dem Vorsitzenden Wolfgang Frohloff auf die anstehenden Feste an der Mühle.

Eine Mühle mahlt Mehl. Diese zentrale Aufgabe muss die Lindemannsche Mühle in Exter allerdings vorerst vernachlässigen: Am Mahl- und Backtag im März gab‘s nicht genügend Wind, und nun sind bis zum Jahresende schon 35 Hochzeiten in dem Gebäude angesetzt.