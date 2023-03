Vlotho: Frühjahrsputz im Heimatmuseum

Nicht der Zahn der Zeit, aber dafür den Staub der Winterpause haben die Mitglieder des Heimatmeums-Teams am Montagvormittag beseitigt. Der Heimatverein hatte zum Frühjahrsputz ins Dachgeschoss der Kulturfabrik eingeladen, wo die Dauerausstellung über Alt-Vlotho beheimatet ist. Am 2. April ist bereits die Eröffnung der Museumssaison, die wieder mit einigen Besonderheiten lockt.

Heimatverein startet die Vorbereitungen für die Saisoneröffnung am 2. April

Mit zahlreichen Helfern war das Museumsteam am Montagmorgen unter Leitung des Ehepaares Büschenfeld angerückt, um das Heimatmuseum aus dem Winterschlaf zu holen. Dabei hatte es am Sonntag bereits eine eher unfreiwillige Premiere noch vor der Saisoneröffnung gegeben. „Wir waren bereits während des Jugendkunstschultages hier, um ein wenig den Putztag vorzubereiten, als plötzlich Besucher des Jugendkunstschultages, der eine Etage tiefer stattfand, in der Tür standen und natürlich eine Spontan-Führung erhielten“, berichtete Barbara Büschenfeld im WB-Gespräch.