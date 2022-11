Vlotho genießt Geselligkeit bei Punsch und Keksen

Vlotho

Kalt und trocken das Wetter, heimelig die Stimmung und bestens gelaunt die Menschen – genau so sollte ein Adventsmarkt sein und so war es am Sonntag auch in Uffeln. „So viele Menschen waren noch nie hier“, sagte Pastorin Renate Wefers, die sich mit all den Besuchern freute, dass es nach zwei Corona-Jahren wieder den Adventszauber am Gemeindehaus gab.

Von Karin Koteras-Pietsch