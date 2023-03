Vlotho: GLV beantragt „Miteinander-Weg“

Der Heinz-Volkmann-Weg sowie der Zollweg in Vlotho, die entlang des Weserufers führen, sind beliebt bei Spaziergängern, Gassi-Gängern, Radfahrern, Joggern und auch Inline-Skater. Durch die gemeinsame Nutzung des Weges kommt es öfter zu Unsicherheiten oder Gefahrensituationen. Die Grüne Liste (GLV) will nun Abhilfe schaffen.

Die GLV will daher am Dienstag, 7. März, im Betriebsausschuss der Wirtschaftsbetriebe als verkehrssichernde Maßnahme die Ausschilderung einen sogenannten „Miteinander-Weges“ entlang der Strecke Hafen - Klärwerk beantragen. Darüber hinaus soll insbesondere auch die sehr unübersichtliche Treppeneinmündung des Zollweges an der Bahnunterführung auf ausreichende Verkehrssicherheit geprüft werden.