Vlotho: Grundschulkinder singen den Nikolaus herbei

Zur Weihnachtszeit verwandelt sich das Treppenhaus der Grundschule Exter in einen gemütlichen Platz. Die Spitze des mit großen Sternen geschmückten Tannenbaums reicht bis zur Galerie. Daneben wurde am Nikolaustag ein Keyboard aufgebaut. Mit einstudierten Weihnachtsliedern lockten die Kinder den Nikolaus in die Schule.

Überraschungsbesuch des bärtigen Mannes in Rot in Exter

Die Aufregung war riesig und es dauerte eine Weile, bis sich die Kinder aller Klassen in einem Halbkreis aufgestellt hatten, denn alle wollten die Tür zum Schulhof im Blick behalten. Doch als Silke Kramer, Musiklehrerin am Ravensberger Gymnasium in Herford und Mutter eines Viertklässlers an der Grundschule Exter, den Tasten erste Töne entlockte, kehrte eine gespannte Stille ein.