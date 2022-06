Vlotho kann den Müll rausstellen

Wie die Firma PreZero am Dienstag mitgeteilt hat, erfolgt in Vlotho die nachträgliche Abfuhr der braunen Tonnen (Bio-Müll) in dieser Woche ab Donnerstag, 9. Juni.

Die betroffenen Haushalte werden gebeten, die braunen Tonnen frühzeitig am Donnerstag an den gewohnten Ort zu stellen. Da PreZero nicht abschätzen kann, ob sämtlicher Bio-Müll bereits unmittelbar am Donnerstag abgeholt werden kann, sollten unentleerte Tonnen möglichst am Straßenrand stehenbleiben, bis sie bis spätestens Samstag dieser Woche entleert wurden.

Für die in der vergangenen Woche ebenfalls ausgefallenen Abfuhren der Gelben Tonne wird es keine Ersatzabfuhr geben. Zum nächsten regulären Abholtermin der Gelben Tonne in der 26. Kalenderwoche können neben den Gelben Tonnen auch Plastikbehältnisse sowie noch vorhandene gelbe Säcke zugestellt werden.

Für Rückfragen steht die Abfall- und Umweltberatung im Rathaus Vlotho vormittags unter 05733/924-143 zur Verfügung. Die Stadt Vlotho bittet um Verständnis.