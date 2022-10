Lkw steht in Flammen

Wie Vlothos Feuerwehrchef Torsten Sievering berichtete, war der Alarm um 8.10 Uhr bei der Wehr eingegangen. Gemeldet worden sei ein Lastzug, der auf der Solterbergstraße in Höhe Megelkuhle in Flammen stehe. "Der Lastwagenfahrer , der in Richtung Exter unterwegs war, hatte an seinem Fahrzeug technische Probleme bemerkt und ihn sofort vorbildlich am Seitenstreifen abgestellt. Kurze Zeit später haben Flammen in das Führerhaus geschlagen", sagte Sievering auf WB -Anfrage.

Die herbeigeilten Kräfte des Löschzuges Vlotho und der Löschgruppe Exter hätten den Brand mit einem C-Rohr abgelöscht und die Fahrbahn gereinigt. Außerdem sei das Führerhaus mit der Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert worden. Die Bergung des Fahrzeugs werde sich noch hinziehen, da die Ladung noch umgeladen werden müsse, so der Stadtbrandinspektor.